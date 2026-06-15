FC 08 Villingen – Oberliga-News: Die neuen Ziele der Nullachter, ein Stürmerwechsel und ein Trainertreffen

Zwei offene Personalien gibt es noch im Friedengrund, eine davon steht vor der Entscheidung. Während Bahlingen in Oberachern plündert, holt der FC Nöttingen einen Ex-Zweitligaspieler.

Erstmals traf sich das neue Trainerteam der Nullachter zu einer Besprechung. „Wir haben uns ausgetauscht, das war sehr konstruktiv“, blickt Marcel Yahyaijan auf das Treffen von Chefcoach Matthias Uhing, Co-Trainer Mike Duffner (neu) und Torwarttrainer Wolfgang Stolpa (neu). Der bisherige Co-Trainer Ralf Hellmer ist weiter Teil des Teams, wird sich als „Bindeglied“ aber auch um die U21 und die U19 kümmern.

Klar, dass beim Trainertreffen auch der Start in die Vorbereitung am 2. Juli ein Thema war. „Das Testspiel gegen Delay Sports aus Berlin wird wohl in den nächsten Tagen endgültig terminiert“, sucht der Geschäftsführer Sport zudem noch für das erste August-Wochenende einen Gegner für die Oberliga-Generalprobe.

Die Testspiele

Diese Vorbereitungsspiele sind bisher fix: 10. Juli: VfR Stockach (A), 12. Juli: Generalbau-Cup in Balingen mit TSG Balingen, VfB Stuttgart II und SG Sonnenhof Großaspach, 15. Juli: SpVgg Trossingen (A), 18. Juli (in Pfalzgrafenweiler): Stuttgarter Kickers, 20. Juli: VfB Bösingen (A).

Ein neuer Stürmer?

Bisher besteht der Kader der Nullachter aus 19 Feldspielern und zwei Torhütern. Gut möglich ist, dass Sturm-Tank Jan Babic (SC Pfullendorf) noch dazukommt. Ob Nico Hug in Villingen bleibt, ist zumindest fraglich. „Wir sind gut aufgestellt. Natürlich laufen aber weitere Gespräche mit externen Spielern“, gibt Marcel Yahyaijan preis.

Die Ziele

Und was sind die Ziele in der Oberliga-Runde 2026/27? „Wir wollen wieder einen einstelligen Platz erreichen. Dann muss man sehen, was nach oben passiert. Die Oberliga ist unglaublich ausgeglichen“, glaubt der Sportchef des FC 08 nicht, dass es in der neuen Saison eine echte Übermannschaft geben wird. Als Favoriten sieht er aber die Regionalliga-Absteiger aus Bahlingen und Balingen an. „Und natürlich ist der SBFV-Pokal wie immer ein Ziel“, betont Marcel Yahyaijan.

Bahlingen schlägt zu

Unterdessen hat Südbaden-Pokalsieger Bahlingen Stürmer Marin Stefotic vom Oberliga-Konkurrenten SV Oberachern verpflichtet. Der 23-Jährige, an dem auch der FC 08 Villingen interessiert war, erzielte 16 Treffer für die Ortenauer in der abgelaufenen Runde.

Vom Oberliga-Absteiger 1. Göppinger SV kehrt David Trivunic zum FC Nöttingen zurück. Der 25-jährige Abwehrspieler wurde beim Karlsruher SC ausgebildet und kam für den KSC auch zu einem Einsatz in der 2. Bundesliga. Mohamed Baroudi wechselt von Göppingen zum FSV Bietigheim-Bissingen, der ebenfalls in die Verbandsliga abgestiegen ist.