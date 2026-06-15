FC 08 Villingen – Oberliga-News: Die neuen Ziele der Nullachter, ein Stürmerwechsel und ein Trainertreffen

Zwei offene Personalien gibt es noch im Friedengrund, eine davon steht vor der Entscheidung. Während Bahlingen in Oberachern plündert, holt der FC Nöttingen einen Ex-Zweitligaspieler.
Erstmals traf sich das neue Trainerteam der Nullachter zu einer Besprechung. „Wir haben uns ausgetauscht, das war sehr konstruktiv“, blickt Marcel Yahyaijan auf das Treffen von Chefcoach Matthias Uhing, Co-Trainer Mike Duffner (neu) und Torwarttrainer Wolfgang Stolpa (neu). Der bisherige Co-Trainer Ralf Hellmer ist weiter Teil des Teams, wird sich als „Bindeglied“ aber auch um die U21 und die U19 kümmern.