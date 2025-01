Nullachter verpassen in Tuttlingen und in Nagold jeweils das Endspiel knapp

1 Auch die beiden Nullachter Marcel Sökler (rechts) und Eduard Heckmann hatten ihren Spaß beim Hallenturnier in Nagold. Foto: Heiko Hoffmann

Marcel Sökler wirft schon wieder die Tormaschine an. Torhüter-Talent Marius Kaiser aus Winterthur spielt bei den Villingern auch mit.









Der FC 08 Villingen nahm mit einer gemischten Aktivenmannschaft am Wochenende an den Hallenturnieren in Tuttlingen und in Nagold teil. Am Ende standen für die Nullachter die Plätze vier und drei.