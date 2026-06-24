FC 08 Villingen Neuzugang: Jan Babic kommt – Nico Hug geht – mit Samet Yilmaz im Gespräch

Wenige Tage vor dem Trainingsauftakt tut sich personell beim Villinger Oberligisten noch einiges. Der neue Stürmer ging zuletzt für den Verbandsligisten SC Pfullendorf auf Torejagd.
Der FC 08 Villingen verstärkt sich weiter offensiv und holt mit dem 21-jährigen Jan Babic einen torgefährlichen Stürmer. In der vergangenen Saison erzielte Babic 20 Tore in 30 Spielen für den Verbandsligisten SC Pfullendorf. „Jan ist ein körperlich starker, wuchtiger Stürmer und für seine Größe von 1,94 Meter sehr schnell. Er war bei uns im Probetraining und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Diesen Spielertyp hatten wir bisher noch nicht im Kader. Er agiert gut mit dem Rücken zum Tor, kann als Wandspieler eingesetzt werden und weiß wo das Tor steht“, hebt Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport, die Qualitäten des Neuzugangs hervor.