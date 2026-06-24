FC 08 Villingen Neuzugang: Jan Babic kommt – Nico Hug geht – mit Samet Yilmaz im Gespräch

Wenige Tage vor dem Trainingsauftakt tut sich personell beim Villinger Oberligisten noch einiges. Der neue Stürmer ging zuletzt für den Verbandsligisten SC Pfullendorf auf Torejagd.

Der FC 08 Villingen verstärkt sich weiter offensiv und holt mit dem 21-jährigen Jan Babic einen torgefährlichen Stürmer. In der vergangenen Saison erzielte Babic 20 Tore in 30 Spielen für den Verbandsligisten SC Pfullendorf. „Jan ist ein körperlich starker, wuchtiger Stürmer und für seine Größe von 1,94 Meter sehr schnell. Er war bei uns im Probetraining und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Diesen Spielertyp hatten wir bisher noch nicht im Kader. Er agiert gut mit dem Rücken zum Tor, kann als Wandspieler eingesetzt werden und weiß wo das Tor steht“, hebt Marcel Yahyaijan, Geschäftsführer Sport, die Qualitäten des Neuzugangs hervor.

Bisheriger Werdegang von Jan Babic Der neue 08-Stürmer spielte in der Jugend bereits für die B-Junioren des FC 08 Villingen, ehe er zum SC 04 Tuttlingen wechselte, wo er auch wohnt und dort bereits als A-Jugendspieler 33 Tore für die Aktiven in der Bezirksliga Württemberg schoss. Anschließend führte ihn sein Weg zum SC Pfullendorf, wo ihn jedoch eine Knieverletzung in einer Saisonvorbereitung zurückwarf. In der vergangenen Runde zeigt sich Babic mit 20 Treffern in der Verbandsliga und einem Tor im südbadischen Pokal sehr treffsicher und formstark.

„Wir haben mit Louis Leberer und Jan Babic zwei junge und talentierte Offensivspieler aus der Verbandsliga verpflichtet. Der Sprung in die Oberliga ist groß, aber wir trauen es beiden zu, dass sie sich schnell an das Niveau anpassen können und sich bei uns entsprechend entwickeln werden“, betont FC 08 Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan.

Samet Yilmaz

Personell gibt es beim Villinger Pokalfinalgegner Bahlinger SC gerade das große Stühlerücken. Zwölf Neuzugänge stehen bereits fest, darunter auch der Oberacherner Torjäger Marin Stefotic, an dem der FC 08 ebenfalls vor einigen Wochen interessiert war. Bei den Abgängen tauchen bekannte Namen wie die beiden Ex-Nullachter Samet Yilmaz und Ibrahima Diakité auf.

Fakt ist: Der FC 08 und Samet Yilmaz sind im Gespräch. Dies bestätigen Marcel Yahyaijan und der frühere Villinger Spieler übereinstimmend. „Wir sind in unserer Kaderplanung weit vorangeschritten. Es ist momentan offen, ob Samet zu uns zurückkommt“, erklärt Marcel Yahyaijan.

Samet Yilmaz bekundet sein Interesse für eine Rückkehr: „Der Ball liegt jetzt beim FC 08. Für mich gibt es aber noch einige andere Optionen aktuell.“

Nach unseren Recherchen zeigen vor allem wohl die beiden Villinger Oberliga-Konkurrenten Türk SV Singen und der SSV Reutlingen Interesse. Auch der Oberliga-Aufsteiger FC Holzhausen könnte vielleicht dazu zählen.

Bei Ibrahima Diakité steht hingegen ein Wechsel nach Frankreich im Raum.

Kommt auch noch Ege Öztürk?

Beim FC 08 gibt es weitere Neuigkeiten: Die Entscheidung ist gefallen, dass Ex-Profi Nico Hug - dies nach mehreren Gesprächen - in der kommenden Saison nicht mehr an Bord ist. Für ihn soll es eine neue Option geben.

Außerdem ist die Personalie Ege Öztürk (bisher Türk SV Singen) aus Villinger Sicht noch nicht vom Tisch. Cheftrainer Matthias Uhing bittet am kommenden Donnerstag, 2.Juli, zum Vorbereitungsstart.