FC 08 Villingen Jugend: Am Ende steht für die C-Junioren nur ein Punkt

1 Per Freistoß glich Mattia Emanuele Verratti in der 66. Minute in Bahlingen zum 1:1-Endstand aus. Foto: Roland Sigwart 08-Coach Massimo Verratti hadert in Bahlingen auch mit der Schiedsrichter-Leistung. Villinger stehen in der Verbandsliga auf dem vierten Platz.







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C-Junioren Verbandsliga: Bahlinger SC – FC 08 Villingen 1:1(1:0). Nein, zufrieden war 08-Coach Massimo Verratti mit dem Auswärtspunkt am Sonntag nicht. „Kurz vor der Pause führt ein unberechtigter Strafstoß zum 1:0 für Bahlingen. Dann hätten wir zwei Elfmeter bekommen müssen. Wir schaffen kurz vor dem Ende das 1:1, aber der junge Schiedsrichter hätte auch noch viel länger nachspielen müssen. Natürlich sind wir unterem Strich selbst schuld. Aber wir müssen in Bahlingen gewinnen“, blickt Massimo Verratti zurück.