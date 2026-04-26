FC 08 Villingen Jugend: Am Ende steht für die C-Junioren nur ein Punkt
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Per Freistoß glich Mattia Emanuele Verratti in der 66. Minute in Bahlingen zum 1:1-Endstand aus. Foto: Roland Sigwart

08-Coach Massimo Verratti hadert in Bahlingen auch mit der Schiedsrichter-Leistung. Villinger stehen in der Verbandsliga auf dem vierten Platz.

C-Junioren Verbandsliga: Bahlinger SC – FC 08 Villingen 1:1(1:0). Nein, zufrieden war 08-Coach Massimo Verratti mit dem Auswärtspunkt am Sonntag nicht. „Kurz vor der Pause führt ein unberechtigter Strafstoß zum 1:0 für Bahlingen. Dann hätten wir zwei Elfmeter bekommen müssen. Wir schaffen kurz vor dem Ende das 1:1, aber der junge Schiedsrichter hätte auch noch viel länger nachspielen müssen. Natürlich sind wir unterem Strich selbst schuld. Aber wir müssen in Bahlingen gewinnen“, blickt Massimo Verratti zurück.

 

Per Freistoß hatte sein Sohn Mattia Emanuele in der 66. Minute das 1:1 erzielt. Auf die jungen Villinger, die weiterhin Tabellenvierter sind, wartet nun noch ein schweres Saison-Restprogramm.

 