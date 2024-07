Faustball-Bundesliga: Für den TSV Calw platzt ein Traum

1 Die Niederlage in Vaihingen bedeutet für den TSV Calw, nicht bei der Bundesliga-Endrunde dabei zu sein. Foto: Heuer

Zwei Spiele in der Bundesliga-Hinrunde haben die Hoffnungen der Faustballer des TSV Calw, einen Platz bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft in Stuttgart (27. und 28. Juli) zu ergattern, zu einer ganz schwierigen Mission gemacht: Die 1:5-Niederlage im ersten Saisonspiel gegen den TV Käfertal sowie die 4:5-Niederlage beim TV Schweinfurt-Oberndorf erwiesen sich als zu schwere Hypothek. Daher platzte nun im letzten Spiel beim TV Vaihingen die letzte Hoffnung. Mit 5:2 (11:6, 11:7, 9:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:7) gewannen die Hausherren, die aktuell in einer überragenden Form spielen, gegen die Calwer, die sich im strömenden Regen vergeblich bis zum Ende aufbäumten.