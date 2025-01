Fastnacht in Hornberg: Die närrische Vorfreude steigt

1 Der Narrrensamen entführte beim Zunftball im vergangenen Jahr in Tausend und eine Nacht im Orient Foto: Kern/Kern

Bald geht die heiße Phase der Fasnet los und im Terminkalender die Narrenzunft Hornberg folgt eine Veranstaltung auf die andere. Nicht nur in der Stadt selbst wird gefeiert, nein es gibt auch wieder viele Auswärtstermine.









Natürlich nehmen die zunftmitglieder auch an den Veranstaltungen der anderen Hornberger Vereine teil. Der nächste Termin ist das Landschaftstreffen Hegau der VSAN in Engen am Wochenende 25. und 26. Januar. Dazu ist am Samstag bereits um 14 Uhr Treffpunkt am Bahnhof in Hornberg für alle angemeldeten Personen und für die anderen am Sonntag um 9 Uhr am Bahnhof zum Umzug in Engen. Eine Combo aus der Stadtkapelle Hornberg und dem Musikverein Niederwasser wird die Hornberger Narren laut Narrenfahrplan begleiten. „Teilnahme ist Pflicht!!“, heißt es auf der Website der Narrenzunft.