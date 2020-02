Fasnet Schwenningen: Diese Stüble laden ein

In den vergangenen Jahren hat sich die Neckarstadt während der Hohen Tage zu einer wahren Feierhochburg gemausert. Denn wer sich über Schlüsselübergabe, OB-Verhaftung und großen Umzug hinaus noch mehr in Fasnetstimmung bringen möchte, hat zwischen dem Schmotzigen Dunschtig und Fasnet-Sunntig in rund 14 Locations genügend Möglichkeit zum Spaßhaben, Schunkeln und Schorletrinken.