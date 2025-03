Fasnet in Hardt: Darum droht der Katzenzunft die feindliche Übernahme

Fasnet in Schramberg Bach-na-Fahrer sind hart im Nehmen

Am Abend vor der Bach-na-Fahrt findet traditionell die Taufe der Erstfahrer statt: Abgeholt wurden die mutigen Täuflinge vom Neptun (Tobias Wernz) am Bach-na-Fahrer-Zuber des Narrenbrunnens und zum Kirchenbach an der Kirche St. Maria geführt. Fünf Erstfahrer haben die Prüfung geschafft.