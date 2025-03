Sachschaden höher als Diebstahlschaden Zwei Betriebe in Bodelshausen Ziel von Einbrechern

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in zwei Betriebe in Bodelshausen eingebrochen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch in einer Firma in Hechingen.