Fasnet in Furtwangen: 3,50 Euro Teilnehmergebühr – was hat es damit auf sich?

Rund 7000 Hästräger und bis zu 10 000 Zuschauer werden beim Landschaftstreffen in Furtwangen erwartet. Doch warum zahlen Umzugsteilnehmer 3,50 Euro und Nachzügler sogar fünf?

Wenn am Wochenende tausende Narren in Furtwangen einziehen, wirkt alles fröhlich und selbstverständlich: bunte Häser, Musik, Umzug, gute Stimmung. Dabei sind die Gastzünfte mit ihren Narren kaum wegzudenken. Wieso die Hästräger dann neben den Umzugszuschauern auch zur die Kasse gebeten werden? Das liegt an dem enormen organisatorischen und finanziellen Aufwand, der hinter einem Narrentreffen dieser Größenordnung steckt.

Zunftmeister der Narrenzunft Furtwangen, Dirk Friese, rechnet mit rund 160 000 Euro die für das Landschaftstreffen 2026 drauf gehen. Eine Summe, die sich auf viele Posten verteilt: Straßensperren, Sicherheit, Sanitätsdienste, Toilettenanlagen, Bühnen, Reinigung, Genehmigungen, Versicherungen, Infrastruktur für die Zünfte – und vieles mehr. Hinzu kommen unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die Mitglieder der Narrenzunft und viele Helfer aus der Region leisten.

Bis zu 7000 Hästräger werden beim Umzug erwartet, dazu 8000 bis 10 000 Zuschauer. Damit alles reibungslos abläuft, braucht es Planung, Material – und Geld.

Beitrag zur Finanzierung

Fasnets-Abzeichen oder -Plaketten sind in vielen Regionen Brauchtum: Sie gelten als Sammlerstücke und Erinnerungsstücke an die Saison oder bestimmte Ereignisse. Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) stellt in der Regel diese bereit, wie andere Fasnets-Vereinigungen auch, um sie dann an die Mitgliedszünfte zu verkaufen.

Die Mitgliedszünfte verkaufen sie dementsprechend an Teilnehmer und Besucher. Die Einnahmen dienen häufig dazu, Traditionen zu finanzieren, die Zunftarbeit zu unterstützen oder die – oft ehrenamtliche – Organisation von Fasnachtsveranstaltungen zu fördern.

Für Besucher gilt eine Zuschauergebühr von vier Euro. Auch sie trägt dazu bei, die hohen Ausgaben zumindest teilweise aufzufangen. Wer als Hästräger unangemeldet kommt, zahlt fünf Euro – nicht als Strafe, sondern weil spontane Teilnahmen zusätzlichen organisatorischen Aufwand verursachen.

Friese betont, ohne diese Beiträge wäre ein Treffen dieser Größenordnung nicht machbar. Die Fasnet lebt vom Ehrenamt – aber sie koste trotzdem Geld. Die Gebühren helfen dabei, die Last auf viele Schultern zu verteilen, statt sie allein bei der ausrichtenden Zunft oder der Stadt abzuladen.