Fasnet im Kreis Rottweil: Umzug in Deißlingen – närrisch wild im Schneetreiben

Der Deißlinger Umzug gefiel mit vielen Narren und Musikern. Schön-schräge Klänge mischten sich dabei mit Narrenmärschen.
Sie ließen sich vom Schneetreiben nicht abhalten, die zahlreichen Narren beim Deißlinger Umzug am Dienstagnachmittag. Im Gegenteil: Manche trieben es umso bunter und legten sich selbst beziehungsweise Zuschauerinnen, so jedenfalls die Reichstetthexen aus Rottweil, in den Straßendreck. Andere waren eher nett und beschenkten die Zuschauer reichlich mit Süßem oder Brezeln, hatten Seifenblasen dabei oder auch ihre großen Wagen, wo der eine und die andere kurzerhand einquartiert wurde – natürlich gab’s dann auch was zu trinken.