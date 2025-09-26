Fasnacht in Zell: Das „Fasnachtshus“ wird 20 Jahre alt

Auf drei Etagen wird in zehn verschiedenen Räumen alles präsentiert, was die Zeller Fasnacht ausmacht. Eine Besichtigung nach Voranmeldung ist möglich.
Im Jahr 2005: Die Fastnachtsgesellschaft Zell hat das „Lang-Haus“ von 1840 in der Schönauer Straße 56 gekauft. Der Verein hat nach Räumen gesucht, um Kulissen und Kostüme, Requisiten und Dokumente unterzubringen. Plötzlich war die Chance in der Schönauer Straße da. Aber bei vielen der Mitglieder überwog die Skepsis. Sich eine solche Baustelle ans Bein binden für einen Freizeitspaß, der nichts als Frohsinn bringen soll? Niemals.