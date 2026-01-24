Fasnacht in Todtnau: Wenn der Nachtgrabb durch die Straßen zieht

Thomas Ruf ist ein Tausendsassa in der Todtnauer Fasnacht. Vor zehn Jahren erschuf er seine Einzelfigur Nachtgrabb. Nun kündigt er eine neue Überraschung an.
„Komm heim, wenn es dunkel wird, sonst holt dich der Nachtgrabb“ – als Kinderschreck kennt man die Figur im Schwarzwald. Doch Thomas Ruf will niemanden in Angst und Schrecken versetzen. Als er 2016 – also vor zehn Jahren – die Einzelfigur für die Todtnauer Fasnacht erschuf, war es vielmehr der Wunsch, dass die aus dem Alemannischen bekannte Sagengestalt weiterleben kann. Und darüber hinaus wollte er schon immer was „Rabenähnliches“ machen. Er aber sei ein friedlicher Nachtgrabb, betont Ruf.