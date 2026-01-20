Fasnacht in Todtnau: Eine laute und bunte Augenweide

Die Aftersteger Narrenclique „Dahlauer“ wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das älteste Narrennest in Todtnau feiert das Jubiläum mit einem großen Nachtumzug.

Mit Begeisterung und Feuereifer sind die Vorstandsmitglieder der Aftersteger Narrenclique „Dahlauer“ bei den Vorbereitungen für das Jubiläumsfest. Denn die mitgliederstärkste und älteste Narrenzunft in Todtnau wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und das soll kräftig gefeiert werden, unter anderem mit einem großen Nachtumzug am Samstag, 24. Januar.

Nachtumzug Mehr als 600 Hästräger werden hier erwartet, wie der Vorsitzende David Albrecht und Patrick Wissler vom Festkomitee berichten. Mit 68 Mitgliedern und 15 Kindern und Jugendlichen sind die „Dahlauer“ die größte Narrenclique in der Todtnauer Narrenzunft. Das sogenannte Dahlauer Narrennest wurde, wie aus handschriftlichen Urkunden hervorgeht, 1926 gegründet.

Gründung

Die Dahlauer sind eine der buntesten Figuren der Todtnauer Fasnet, und ihr Name geht sowohl auf die „Tal-Aue“ als auch auf das Wort „Kalauer“ (dummer Scherz) zurück. Schon 1926 tauchte die „Narrhalla zu Fidlebruck“ erstmals auf und brachte den Schalk ins Spiel, der den Dahlauern bis heute im Blut liegt. Inspiriert von der Sagengestalt Till Eulenspiegel und tief verwurzelt in der Geschichte des Stadtteils Aftersteg, sind sie seit jeher dafür bekannt, ihre Mitbürger mit einem Augenzwinkern „am Narrenseil“ herumzuführen.

Das Häs

Und so erinnert auch das Häs an die Figur Eulenspiegel mit ihrer grün-gelben Hörnerkappe mit den großen roten Wollbollen an ihren Enden, seit eh und je ein Symbol für Narretei und Schabernack. Die dunkelbraun gebeizte Holzmaske mit Ihrer spitzen Nase und dem breiten Grinsen weist in dieselbe Richtung, ebenso wie der rote, gezackte Kragen mit seinen goldenen Glöckchen. Eher alemannischen Ursprungs ist das Blätzli-Häs aus gelben, roten, grünen und schwarzen, schuppenförmigen Filzflecken. Das Unterteil lässt in Form einer schwarzen Kniebundhose den Bergbauern erkennen. Auf der linken Rückseite, am „Fidle“, ist ein roter Flicken aufgenäht, und auf der rechten Seite hängt ein rotes Taschentuch aus der Hosentasche heraus. Dazu trägt der Dahlauer einheitliche schwarze Wanderschuhe, auf welche ein Lederhorn mit roten Wollbollen genäht wird. Ein weiteres Detail ist die große rote Holzrätsche, die einen lauten und knarrenden Ton erzeugt.

Die Dahlauer haben außerdem einen Präsidenten und seine zwei Pagen, welche den Verein bei Umzügen und Ehrungen repräsentieren. Der Dahlauer gilt als Meister des feinen Spotts – ganz in der Tradition des Till Eulenspiegel. Seine Aufgabe: den Leuten im Tal „auflauern“ und mit Witz und listigen Einfällen die Fasnet bereichern.

Die Gründer

Gründungsmitglieder waren Karl Schubnell, Julius Schubnell, Alfred Albrecht und Franz Behringer. Nach dem Krieg im Jahre 1949 taten sich dann einige junge Männer wie Walter Gutmann, Adolf Wunderle, Artur Kenk und Franz Albrecht wieder zusammen, und beschlossen, für die Mitglieder dieses einheitliche Kostüm zu schaffen. Unter den Vorsitzenden der Dahlauer war von 1995 bis 2012 auch der aktuelle Todtnauer

Bürgermeister Oliver Fiedel. Heute gibt es im Vorstand ein Dreigestirn aus David Albrecht, seiner Schwester Hanna Albrecht und Kilian Rees. Seit mehr als einem Jahr bereiten die Dahlauer ihr großes Jubiläumsfest vor, haben eine Festschrift verfasst und gestalten außerdem wie gewohnt fünf Tage die reguläre Fasnacht und nehmen am Todtnauer Rosenmontagsumzug teil. Es sei eine anstrengende Kampagne, sagt Patrick Wissler und betont gleichzeitig mit einem Lachen: „Aber wir sind Festerprobt“.

Es gibt insgesamt acht Verpflegungsstände im ganzen Ort, im Rathaussaal kann man sich bei einer heißen Suppe aufwärmen. Großes Zelt und Party-Truck, traditionelle Getränke wie „Rätsch-Bätsch“ (Sekt mit Heidelbeerwein) wird es ebenso geben wie einen Glühweinstand und eine Likörbar, Narrhalla im Gasthaus Mühle mit Speisen und Getränken.

Party gibt es mit DJ Fussi und DJ DadB, außerdem mit von der Partie sind die Guggemusiken Chaibeloch Lärtschi, Halli Galli Maulburg, Bergteufel Wieden und Los Chrachos.

www.dahlauer.de

Programm

Samstag, 24. Januar:

17.30 Uhr Öffnung der Festmeile, 18 Uhr Empfang der Zunftmeister und Ehemaligen (für geladene Gäste), 19.26 Uhr Start Nachtumzug, rund 800 Meter lang.

Umzugsaufstellung:

: Hasbachstraße/Am Hang (Höhe Hausnummer 11). Umzugstrecke: Hasbachstraße – Talstraße – Höfle – Langenbachstraße.