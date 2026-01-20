Fasnacht in Todtnau: Eine laute und bunte Augenweide

Die Aftersteger Narrenclique „Dahlauer“ wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das älteste Narrennest in Todtnau feiert das Jubiläum mit einem großen Nachtumzug.
Mit Begeisterung und Feuereifer sind die Vorstandsmitglieder der Aftersteger Narrenclique „Dahlauer“ bei den Vorbereitungen für das Jubiläumsfest. Denn die mitgliederstärkste und älteste Narrenzunft in Todtnau wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Und das soll kräftig gefeiert werden, unter anderem mit einem großen Nachtumzug am Samstag, 24. Januar.