Fasnacht in Grenzach-Wyhlen: So war es beim 30. Regio-Nachtumzug in Wyhlen

1 Die Grenzacher Dängeligeister „wagten“ sich tatsächlich auf Wyhlener Terrain. Foto: Heinz Vollmar Mehrere tausend Besucher säumten am Rosenmontag die Straßen beim 30. Regio-Nachtumzug der Narrenzunft Rolli-Dudel Wyhlen.







Trotz Regens vermuteten einige Vertreter aus närrischen Kreisen sogar einen neuen Besucherrekord. Der Regio-Nachtumzug wurde vor 30 Jahren von Mario Wichmann von der Nasenrümpfer-Hexen-Clique Wyhlen ins Leben gerufen. Seither erfährt der Umzug einen großen Zuspruch an Zünften, Fasnachtscliquen und Guggemusiken aus der gesamten Region sowie der grenznahen Schweiz. So auch in diesem Jahr, als sich die Burgdorfhexen aus dem schweizerischen Kaisten am Narrenwurm in Wyhlen beteiligten und mit ihrem düsteren Antlitz und ihrem närrischen Treiben die vielen Besucher an der Umzugsstrecke begeisterten.