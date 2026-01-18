Fanfarenzug in Nusplingen: Die Musiker bereiten sich auf ein großes Event vor

Was Nusplingen und das schottische Edinburgh gemeinsam haben? Beide haben ein Tattoo, also ein Festival mit Musik, Tanz und jeder Menge Show.
Im Bäratal zeichnet der Fanfarenzug (FZ) für das „Heuberg-Tattoo“ verantwortlich. Die zweite Auflage dessen ist für Samstag, 6. Juni, geplant. Der FZ hatte vor acht Jahren schon einmal zu seinem „Heuberg-Tattoo“ eingeladen – mit überwältigendem Erfolg. Hinter einem Tattoo verbirgt sich eben nicht nur extravaganter Körperschmuck, sondern auch ein außergewöhnlicher Hörgenuss. Es handelt sich um ein Festival, das Darbietungen aus Musik, Tanz, Choreographie, Formation und Gesang vereint. Das Ergebnis: eine Show aus den verschiedenen kulturellen Elementen und musikalischen Einflüssen, gepaart mit Licht- und Soundeffekten.