Familienzentrum Rheinfelden: Quartiersimpulse“ für Grenzach und Wyhlen

Das Familienzentrum Rheinfelden koordiniert an seinen Standorten in Grenzach und Wyhlen generationenübergreifende Angebote in einem neuen Projekt.
Es gibt Menschen, die brennen so sehr für ihre Leidenschaften, dass sie mit dem Feuer sofort andere anstecken. Ein Paradebeispiel hierfür ist Birgitt Kiefer, seit 2018 Geschäftsführerin des Familienzentrums Rheinfelden mit seinen beiden Zweigstellen in Wyhlen und Grenzach. Mit einem Brunch und zahlreichen Gästen feierte der Verein am Sonntag den erfolgreichen Start des neuen Projekts „Quartiersimpulse“, und Kiefers Vortrag weckte in vielen den Wunsch, direkt mitzumachen.