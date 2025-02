1 Polizei und Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung besprechen sich am Tatort in der Villinger Hammerhalde. Foto: /Marc Eich

Tragödie in der Villinger Hammerhalde: Die Polizei hat am Mittwochmorgen bestätigt, dass in einem Wohnhaus drei Leichen gefunden wurden. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um ein Familiendrama.









Link kopiert



Schreckliche Szenen müssen sich am Dienstag in einem Einfamilienhaus in der Villinger Hammerhalde abgespielt haben. In der ruhigen Wohngegend wurden am Dienstagabend die Leichen einer Frau und zweier Jugendliche entdeckt. Die Polizei bestätigt damit entsprechende Informationen unserer Redaktion.