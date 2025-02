Hilfe in Bad Dürrheim: Familienpass soll finanziell entlasten

Mehrweg statt Einweg Einheitliches Pfandsystem soll Müll in VS reduzieren

Den Kaffee „to go“ soll es künftig beim Bäcker in einem Pfandbecher geben – so zumindest die Idee der Grünen-Fraktion, die einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt hat. Das Ziel: Den Müll in der Stadt reduzieren. Und auch eine Verpackungssteuer nach Tübinger Vorbild kommt dabei immer wieder ins Gespräch.