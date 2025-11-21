Falsche Rabatte in der Black Week?: Verbraucherzentrale warnt vor verbreiteten Tricks und Täuschungen

Sparen oder Scheinrabatte? Zur Black Week warnen Verbraucherschützer vor sogenannten „Mondpreisen“, Druckmethoden und irreführenden Rabatten – und erklären, wie man echte Deals erkennt.
Wenn Ende November die Black Week startet, überschlagen sich Händler mit Rabatten, Countdowns und Sondereditionen. Die versprochene Ersparnis wirkt oft spektakulär. Doch wie viel davon stimmt wirklich? Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beobachtet seit Jahren die Preisgestaltung rund um den Black Friday – und kommt zu einem ernüchternden Fazit.