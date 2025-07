Fahrzeug, Technik, Kameraden: Dreifaches „Ja“ für die Feuerwehr

1 Zukunftsfragen der Schopfheimer Feuerwehr waren Thema im Gemeinderat. Foto: Anja Bertsch Reine Formsache war in der jüngsten Sitzung die einhellige Zustimmung der Gemeinderäte zu gleich drei Feuerwehr-Themen.







Künftig soll ein Bundesfahrzeug zur Dekontaminierung von Personen und Verletzten seinen Platz in der Schopfheimer Feuerwache finden. Offiziell in Diensten des Bundes für den Fall einer größeren Katastrophe, soll das Fahrzeug der Schopfheimer Feuerwehr auch für ihre eigenen Aufgaben in Sachen Gefahrenabwehr und Brandbekämpfung vor Ort zur Verfügung stehen. Einer der Vorteile: Die Stadt kann sich dadurch die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs sparen, wenn diese wegen des Ausfalls eines Fahrzeugs aus dem Bestand eigentlich nötig würde. Kosten- beziehungsweise Sparpunkt: eine halbe Million Euro.