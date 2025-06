Fahrradtrial: Drei deutsche Meistertitel bleiben in Sulz am Eck

Drei deutsche Meistertitel bleiben in Sulz am Eck

1 Deutsche Meister vom MSC Falke Sulz (von links): Sidney Stöhr, Nils Bacher und Manuel Lang Foto: Wasserbauer Gleich drei Fahrradtrialer des MSC Falke Sulz holen bei der Heim-DM im Lengenloch einen Titel. Bei der wird zugleich ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.







„Es war wirklich grandios. Wir sind sehr stolz“, sagt Wolfgang Bräuning nach diesem historischen Wochenende. Zwar richtete sein MSC Falke Sulz bereits 2019 eine deutsche Meisterschaft im Fahrradtrial aus, die umfasste aufgrund der damaligen German Finals in Berlin aber nur die Vorläufe. In diesem Jahr hingegen war der Verein auf seinem Gelände im Lengenloch Gastgeber einer kompletten DM – inklusive Finalläufe. Der Fahrradtrial-Spartenleiter des MSC Falke Sulz lobt: „Das war vor allem eine Wahnsinnsleistung der Eltern, die nicht normal ist.“ Denn gerade sie waren es, die in den sieben Wochen vor der deutschen Meisterschaft das Lengenloch mit Auf- und Umbauten wettbewerbsfähig zu machen.