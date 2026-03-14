Fahrradtrends im Kreis Lörrach: Wenn der Frühling aufs Fahrrad lockt

Die Lust aufs Radeln steigt mit wärmeren Temperaturen. Zwar ist die Nachfrage nach den Trendrädern E- und Gravel-Bikes ungebrochen, doch der Markt hat seine Tücken.
Die ersten Sonnenstrahlen und wärmere Temperaturen machen wieder Lust aufs Radeln. Für die Fahrradhändler im Landkreis Lörrach ein Grund zur Freude: Das Geschäft brummt, Menschen strömen in die Läden und haben jede Menge Beratungsbedarf zu den Trends für 2026. Doch diesen positiven Effekt des nahenden Frühlings isoliert zu betrachten, wäre wohl zu kurz gedacht. Das Geschäft mit dem Fahrrad hat seit Jahren seine Tücken.