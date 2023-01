2 Im Eyachbad in Balingen macht Essen und Trinken jetzt mehr Spaß – nicht nur den Gästen sondern auch den Mitarbeitern. Foto: Dick

Besser essen im Eyachbad – als Ergebnis einer richtig guten Idee.















Balingen/Balingen-Engstlatt - Denn die kann seit der neuen Saison Pommes, Burger, Schleck und Co. direkt in den Schwimmbadbereich verkaufen. Der Umweg durch die Tür in den kühleren Eingangsbereich fällt weg, ein neu eingebautes Verkaufsfenster macht das möglich.

Nur das verkaufen, was wir selbst gern essen

Tamara Sauer von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtwerke Balingen, die den Kiosk seit dieser Saison betreiben, dazu: "Wir wollten den Besuchern mehr Komfort bieten und haben nicht nur das Fenster eingebaut, sondern auch eine neue Küche." Man habe viel Herzblut reingesteckt, auch bei der Auswahl der Speisen. "Wir wollen nur das verkaufen, was wir auch selbst gerne essen würden", meint Sauer weiter. Dasselbe gelte für das Engstlatter Freibad, das zwar derzeit in der Winterpause ist, aber dessen Kiosk ebenfalls von den Stadtwerken betrieben wird.

Und die "Quittung" für die Mühen im Eyachbad gibt es prompt: "Wir mochten die Burger immer", meinen zwei zehnjährige Jungen, "aber jetzt schmecken die so richtig superlecker und sind auch nicht mehr so pappig." Es sei "sehr cool", dass man nicht mehr so nass in den Eingangsbereich müsse, um sich etwas zu kaufen.

Auch Sonja Lerch, die heute Frühschicht am Kiosk hat, findet das neue Arbeiten super: "Ich kann mit den Gästen ein Schwätzchen halten und sehe auch gleich, ob im Bad viel los ist." So könne sie sich auf Besucherzahlen und Bestellungen einstellen.

Mineralwasser deutlich günstiger als Softdrinks

Und: Trotz der massiven Inflation in den vergangenen Monaten haben sich die Preise am Kiosk nicht erhöht. "Das war uns wichtig", sagt Sauer weiter. Und im Gegensatz zu vielen anderen Gastronomen landauf und landab kostet Mineralwasser im Eyachbad deutlich weniger als die süßen Softdrinks.