4 Zu ihrem 50. Geburtstag hat sich Tanja Höschele einen Weltrekord geschenkt. Foto: Harry Rubner

Auf Rekordjagd ist sie kaum zu bremsen: Extremläuferin Tanja Höschele hat im Oktober einen weiteren Weltrekord aufgestellt: 28 Stunden und 30 Minuten nonstop auf einer Treppe.















Was Tanja Höschele sich vornimmt, das kriegt sie meistens hin. Und zu ihrem 50. Geburtstag wollte sie sich einen neuen Weltrekord schenken. Was auch sonst? Denn Ausdauer, das hat die Sportlerin aus Straubenhardt bei Pforzheim. Wenn andere nach 42,195 Kilometern die Ziellinie überschreiten, dann legt sie erst richtig los – und dabei Distanzen zurück, für die manche in ein Flugzeug steigen. Die Liste der Mammutläufe, an denen sie teilgenommen hat, ist lang. Ihre Spezialität allerdings sind die Treppen.