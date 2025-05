1 Martin Braun beim Gastspiel in Balingen Ende März Foto: Kara

Der Vertrag des ehemaligen TSG-Trainers ist im beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.









Überraschende Nachrichten hatte der FV Ravensburg – in der Oberliga Konkurrent der TSG Balingen – am Freitag zu verkünden. So ist Martin Braun nicht mehr Trainer und stand schon beim 1:1 gegen den SSV Reutlingen nicht mehr an der Seitenlinie.