Event in Bräunlingen: 3100 Läufer messen sich beim Schwarzwald-Marathon

Die 56. Auflage des Schwarzwald-Marathons in Bräunlingen ist vorbei. Trotz durchwachsenem Wetter gab es bereits am Samstag Teilnehmerrekorde. Doch am schnellsten war eine Frau vom LAC Freiburg. Hier sind die Bilder.

Die 56. Auflage des Schwarzwald-Marathons am vergangenen Wochenende in der Zähringerstadt: Allen Wetterkapriolen zum Trotz wurde es eine sehr gelungene Veranstaltung, die von der LSG Bräunlingen sehr gut vorbereitet worden war und an den beiden Renntagen die Früchte der vorausgegangenen Vorbereitungsmonate ernten konnte.

Mehr als 3100 Läuferinnen und Läufer starteten in den verschiedenen Disziplinen, klarer Favorit dabei war die Disziplin des Halbmarathons mit mehr als 1300 Beteiligten, hier zu finden war auch Bräunlingens Bürgermeister Micha Bächle.

Teilnehmerrekorde bei den Läufen

Bereits am Samstag gab es Teilnehmerrekorde bei den Zehn-Kilometer-Läufen, vor allem der Firmenlauf hatte mit mehr als 500 begeisterten Läufern ein großes Starterfeld und mit Samuel Rössler einen Sieger und mit Eva Polito eine glückliche Siegerin. Sehr gute Resonanz gab es auch bei den Schülerläufen am Samstag, mehr als 400 Jungen und Mädchen waren in zwei Läufen unterwegs.

Anja Röttinger gewinnt den Marathon

Keiner der Marathongewinner aus dem vergangenen Jahr war dieses Jahr nach Bräunlingen gekommen.

Dann kam sie am Sonntagmorgen und ging an den Nachmeldeschalter: Anja Röttinger von der LAC Freiburg, sie kam, sah und siegte und ging als Gesamtgewinnerin aus dem Jahr 2024 hervor. In einer Zeit von zwei Stunden, 49 Minuten und 58 Sekunden lag sie noch vor dem Erstplatzierten der Männer, Theo Fehrenbach vom Party Hard Win Easy XC Team, er erreichte eine Zeit von 2.54.15.

Lukas Hemkes startete zum ersten Mal in Bräunlingen

Als zweite Siegerin ging bei den Frauen Hannah Marquard in einer Zeit von 2.57.00 über die Ziellinie, der dritte Platz ging bei den Damen an Lena Wagner in 3.02.34 Stunden. Zweitplatzierter bei den Herren wurde Claudius Linde mit 2.55.02 Stunden, gefolgt von Andreas Ambs mit 2.55.24 Stunden.

Schnellster im Halbmarathon über 21 Kilometern war bei den Herren Lukas Hemkes von der LAZ Rhein-Sieg, er startete zum ersten Mal in Bräunlingen und lief eine Siegerzeit von 1.14.38, in der Damenkonkurrenz hatte Verena Cerna-Kohnle in einer Zeit von 1.24.11 die Nase vorn.

39 Staffeln waren am Sonntag unterwegs

Insgesamt 39 Staffeln waren am Sonntag unterwegs, die beste Staffel mit einer tollen Siegerzeit von zwei Stunden, 25 Minuten und 44 Sekunden bestand aus Christoph und Alexander Kessler, Tim Aßmann und Adrian Engstler, sie waren als Team „SWB-HopeFäller“ unterwegs und hatten bereits 2023 souverän diese Disziplin für sich entscheiden können.

Ein weiteres sehr erfolgreiches Kapitel konnte die LSG 2024 mit OK-Chef Frank Kliche und seinem ambitionierten Helferstab am Sonntag Abend aufgeschlagen werden. Die vielen Helfer, man spricht von 400 bis 600 Personen, die für die Sicherheit, die Organisation und nicht zuletzt das leibliche Wohl der Teilnehmer zwei Tage lang hervorragend sorgten, haben ein großes Lob verdient.