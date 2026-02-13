Eutinger auf Weltreise: Abseits des Mainstreams in Asien „total geflasht“

Auf ihrer Aida-Weltreise sind Stefan und Andrea Klumpp aus Eutingen unterwegs in Vietnam, Singapur und Taiwan. Abseits der Touristenströme erleben sie das echte Asien.
„Das auch nur einigermaßen zu beschreiben, was wir erlebt haben, als wir aus dem Touri-Strom ausgeschert sind, würde Seiten füllen“, schreibt der Eutinger Stefan Klumpp in einer E-Mail an unsere Redaktion. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea ist er seit November auf dem Schiff Aidadiva auf einer Reise rund um den Globus. In den vergangenen Wochen ging das Ehepaar in verschiedenen Häfen Südostasiens von Bord – sie erkundeten Vietnam, Taiwan und Singapur.