1 Zu Gast im Gobelinsaal der Villa Reitzenstein, dem Sitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, waren die Hechinger Gymnasiasten, die beim Europawettbewerb teilgenommen haben. Foto: Wieland/photografia philipp huettenhein

Beim Europäischen Wettbewerb wurden die Preise jüngst im Gobelinsaal der Villa Reitzenstein, dem Sitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, übergeben.









Der Europäische Wettbewerb, der älteste Schülerwettbewerb der Bundesrepublik Deutschland, feierte in diesem Jahr seine 71. Ausgabe. Seit seiner Gründung im Jahr 1953 ist der Wettbewerb zu einer festen Institution an deutschen Schulen geworden, insbesondere in Baden-Württemberg. Da durfte auch das Gymnasium Hechingen nicht fehlen.