Europa-Park hat es bestätigt: Die Euro-Mir-Melodie soll bleiben – zur Freude der Fans und des Komponisten

Die Bahn des Europa-Parks verschwindet, deren Melodie laut Roland Mack nicht Unsere Redaktion hat beim Komponisten nachgefragt, was hinter dem Soundtrack steckt.

Dass der Europa-Park die Achterbahn Euro-Mir nach der diesjährigen Saison abreißen lässt, ist längst kein Geheimnis mehr. Die meisten Fans dürften es wohl auch gut verkraftet haben, dass sie bald Abschied von der Attraktion nehmen müssen. Immerhin befindet sie sich noch im Originalzustand und gleicht eher einer Ruckelfahrt als einem rasanten Adrenalinkick. Eine Sache hätten treue Besucher den Verantwortlichen aber sicher übel genommen: Wenn mit der Euro-Mir auch die ikonische Wartebereich-Melodie verschwindet. Diese Sorge scheint jedoch unbegründet zu sein. Darauf angesprochen erklärte Park-Inhaber Roland Mack in einem Radiointerview nämlich: „Wir sollen ja die Musik nicht verändern – werden wir nicht tun, auch diese Dinge werden wir zum Teil beibehalten.“

Damit geht der Park auf einen großen Wunsch seiner Anhänger ein. „Euro-Mir fährt man wegen der Musik“ und „Der Song muss unbedingt bleiben“ sind nur zwei der Tausenden Kommentare von Menschen, die im Internet den Erhalt des Liedes fordern. Kein Wunder: Der eingängige Techno-Beat mit dem Namen „Liftoff“ hat seit Eröffnung der Achterbahn im Jahr 1997 Kultstatus erreicht. Mehr als sieben Millionen Aufrufe beim Streaminganbieter Spotify belegen das.

Anfangs hatte Steiger keine Lust, den Soundtrack zu produzieren

„Dass der Song fast 30 Jahre später so viele Menschen emotional berührt, war völlig undenkbar“, erklärt Christian Steiger auf Nachfrage unserer Redaktion. Gemeinsam mit seinem Partner Ben Klug produzierte er die Melodie, die man heute nicht nur mit der Euro-Mir, sondern mit dem ganzen Europa-Park verbindet.

„Ehrlich gesagt hatten wir erst keine Lust und wollten unser eigenes Ding machen“, erinnert sich Steiger an den Moment, als er für die Produktion angefragt wurde. Innerhalb eines Wochenendes haben sie das Lied produziert, erklärt er. Die Sprachsequenzen habe ein russischer Mitarbeiter des Europa-Parks eingesprochen. „Das gab dem Track seine besondere Atmosphäre“, so der Musik-Experte. Das Feedback sei so groß gewesen, dass aus dem einen Lied eine ganze Platte entstand. Manchmal entstehen die wirkungsvollsten Dinge, wenn du nicht verkrampft auf ein Ergebnis hinarbeitest, sondern einfach machst“, ist sich der 52-Jährige sicher.

Christian Steiger produzierte den ikonischen Euro-Mir-Soundtrack. Foto: privat

„Lachendes und weinendes Auge“, antwortet Steiger auf die Frage, wie er dem Abriss der Euro-Mir entgegenblickt. Die Bahn ist fast 30 Jahre alt, irgendwann braucht es Platz für neues. Gleichzeitig steckt da ein Stück meiner eigenen Geschichte drin. Ich konnte vor kurzer Zeit zum ersten Mal mit meiner Tochter Anny die Euro-Mir fahren – mit meinem Song im Ohr. Dass sie das noch erleben durfte, bevor die Bahn geht, bedeutet mir viel“, erklärt er. Große Bedeutung hat seine Komposition auch für die Tausenden Fans, die den Erhalt der Musik forderten. „Das hat mich ehrlich überwältigt. Kindheitserinnerungen, erste Besuche im Europa-Park, Familienausflüge, das Kribbeln im Lift – da merkst du: Das Ding, das Ben und ich damals im Studio zusammengebaut haben, ist für so viele Menschen ein Stück Kindheit geworden. Das berührt mich wirklich sehr“, zeigt sich der Freiburger gerührt.

Der Komponist ist heute Geschäftsführer eines Software-Unternehmens

Dass sein Song wohl auch im Wartebereich der neuen Achterbahn zu hören sein wird, freue ihn. Dennoch: „Ich fände es eigentlich top, wenn ein neuer Produzent dem Song eine ganz neue Energie einhauchen würde – passend zum neuen Fahrgeschäft“. Er selbst habe sich mittlerweile aus der Musikproduktion zurückgezogen. Sein Fokus liegt dagegen auf seinem Unternehmen „Lexware“ – eine Firma, die Buchhaltung-Software entwickelt. Und wenn der Europa-Park erneut auf den Freiburger Geschäftsführer mit einer Anfrage zukommt? „Wenn Ben auch Lust hätte, vielleicht nochmal zusammen eine neue Version zu machen – wer weiß?“

Info – Die Pläne des Parks

In Sachen neue Achterbahn und dazugehörigem Themenbereich hält sich der Europa-Park mit neuen Infos derzeit noch zurück. Geplant ist, die Euro-Mir nach Ende der Saison durch eine neue Familienattraktion mit „360-Grad-Ansatz“ zu ersetzen. Die beiden ikonischen Glastürme sollen erhalten bleiben. Auch im russischen Themenbereich stehen Veränderungen an: Das Areal soll kleiner und durch ein Weltraum-Bereich ersetzt werden. Hierfür besiegelte der Park erst vor wenigen Tagen eine Kooperation mit der European Space Agency (ESA).