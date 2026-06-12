Europa-Park hat es bestätigt: Die Euro-Mir-Melodie soll bleiben – zur Freude der Fans und des Komponisten

Die Bahn des Europa-Parks verschwindet, deren Melodie laut Roland Mack nicht Unsere Redaktion hat beim Komponisten nachgefragt, was hinter dem Soundtrack steckt.
Dass der Europa-Park die Achterbahn Euro-Mir nach der diesjährigen Saison abreißen lässt, ist längst kein Geheimnis mehr. Die meisten Fans dürften es wohl auch gut verkraftet haben, dass sie bald Abschied von der Attraktion nehmen müssen. Immerhin befindet sie sich noch im Originalzustand und gleicht eher einer Ruckelfahrt als einem rasanten Adrenalinkick. Eine Sache hätten treue Besucher den Verantwortlichen aber sicher übel genommen: Wenn mit der Euro-Mir auch die ikonische Wartebereich-Melodie verschwindet. Diese Sorge scheint jedoch unbegründet zu sein. Darauf angesprochen erklärte Park-Inhaber Roland Mack in einem Radiointerview nämlich: „Wir sollen ja die Musik nicht verändern – werden wir nicht tun, auch diese Dinge werden wir zum Teil beibehalten.“