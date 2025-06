Ein neues Event steigt am 1. und 2. August auf dem LGS-Gelände. Dabei soll sich der Seepark in vielen Farben präsentieren. Initiator ist Taner Demiralay, Gründer der Veranstaltungsfirma „T-Event“, die unter anderem Firmenfeiern, die Lahrer Jobmesse und den Lahr-Hock organisiert. Das „Seeleuchten“ ist das größte Projekt, das der 35-Jährige bisher auf die Beine stellt.

Es soll eine Veranstaltung von Lahrern für Lahrer und die Region sein, berichtet Demiralay im Pressegespräch. Er und sein Team von „T-Event“ hoffen, mit dem Angebot Menschen in die Stadt zu ziehen. „Wir wollen zeigen, dass Lahr nicht nur im Bereich Job und Arbeit, sondern auch in der Freizeit und für Familien viel zu bieten hat“, erklärt er. Mit dabei sind lokale Gastronomien und Winzer.

Für das Lichtschauspiel werden mehr als 350 Strahler und mehr als 16 000 LEDs im Einsatz sein. „Es werden noch mehr Strahler, wenn man mich nicht bremst“, sagt Demiralay mit einem Lachen. Im See wird es schwimmende Elemente geben. Auch Feuer wird genutzt. Der Tier- und Umweltschutz stehe aber ganz oben. Die Veranstaltung geht nicht in den Wald hinein, es werden nur die Oberflächen der Bäume von außen beleuchtet. Auch ein Feuerwerk wird es nicht geben.

Ein Highlight soll eine große Wasserfontänenshow werden. Dabei ist es Demiralay als Vater zweier Kinder besonders wichtig, auch Familien anzusprechen. Damit diese nicht bis spät in der Nacht auf die Wassershow warten müssen, gibt es bereits gegen 22 Uhr eine erste Vorführung, die zweite folgt eine Stunde später. Zudem gibt es für Kinder einen Spielbereich, unter anderem mit einer Rollenrutsche.

Auf zwei Bühnen gehen DJs und Bands an den Start

Auch an die Anwohner haben Demiralay und sein Team gedacht – vor allem, was die Beschallung angeht: „Die Bühnen sind weg von der Römerstraße gerichtet.“ Sie sollen so positioniert werden, dass der meiste Schall an den Gebäuden vorbeigeleitet wird. Damit bekämen die Anlieger deutlich weniger Lärm ab als bei früheren Veranstaltungen. Zudem plant Demiralay, den Anwohnern der Römerstraße Eintrittskarten zu einem vergünstigten Preis anzubieten; dazu soll noch ein Schreiben verschickt werden.

Am Freitag werden auf der Seeparkbühne auf dem Festplatz die Formationen „Rhinwaldsounds“ und „Miss Understood“ auftreten, auf der Strandbühne wird Walter Holtfoth, besser bekannt als „Cleopha“, auflegen. Weiter geht’s am Samstag mit „Quite a Few“ und „Miller’s Blues Orchestra“ auf der Seeparkbühne. Auf der Strandbühne gibt’s von DJs Lounge- und Charts-Musik auf die Ohren.

Event soll künftig einmal im Jahr organisiert werden

„2000 bis 3000 Besucher pro Tag wären eine Freude“, erklärt Demiralay. Die Kapazität auf dem Areal ist in jedem Fall riesig. Nun muss nur noch das Wetter mitspielen. „In den letzten 15 Jahren hat es in diesem Zeitraum kaum bis gar nicht geregnet“, gibt sich Demiralay optimistisch. Ein Ausweichtermin sei nicht möglich, der Aufbau braucht drei Tage. Zudem soll das Event keine einmalige Sache bleiben: Ziel ist es, das „Seeleuchten“ künftig einmal im Jahr zu organisieren.

Präsentiert wird das Angebot von LMT Tools Kieninger, die Firma ist direkter Nachbar der Veranstaltung. Zudem wird das „Seeleuchten“ von der Volksbank Lahr, der Firma Neomy Veranstaltungstechnik sowie der Stadtverwaltung unterstützt.

Das Event läuft am Freitag und am Samstag von 18 Uhr bis Mitternacht. Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro, Karten gibt’s online auf www.eventfrog.de. Für Familien mit Kindern unter 18 Jahren gibt’s ein Familienticket für 30 Euro. Unter fünf Jahren ist der Eintritt frei. Die Tickets sind ab kommender Woche bei den teilnehmenden Gastronomien erhältlich, außerdem werden sie im Kulturbüro verkauft. An der Abendkasse sind 15 beziehungsweise 40 Euro zu zahlen. Am Donnerstag geht die Homepage www.seeleuchten.de online.

Umfrage zum Gelände

Eine städtische Online-Umfrage zur Fortentwicklung des Seeparks lief von März bis April. Sobald die Ergebnisse ausgewertet und die weiteren Schritte abgestimmt sind, werden sie öffentlich gemacht, teilt die städtische Pressestelle auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Dies werde erst nach den Pfingstferien der Fall sein. An der Umfrage haben mehr als 1500 Menschen teilgenommen.