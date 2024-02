Am Samstag geht’s weiter: Hunderte Schüler erkunden bei der Jobmesse in Lahr Karriere-Optionen

1 Zahlreiche Jugendliche haben sich am Freitag bei der Jobmesse in Lahr über Berufsmöglichkeiten informiert Foto: Köhler

Ob Praktikum, Ausbildung oder Duales Studium: Zahlreiche Jugendliche haben sich bei der ersten Lahrer Jobmesse nach Corona über Berufe informiert. 50 Firmen und Schulen aus der Region präsentierten im Bürgerpark ihre Angebote. Organisator Taner Demiralay zieht ein positives Zwischenfazit.









Bei „Maier und Kaufmann“ fliegen Basketbälle, beim E-Werk spielen zwei Schülerinnen „Pong“ und aus der Hewe-Ecke dröhnt ein Bohrer: Die Hallen im Bürgerpark sind am Freitag fest in der Hand von Schülern, die sich bei regionalen Firmen über ihre berufliche Zukunft informieren. Die 50 Unternehmen haben sich bei der „Jobklahr“-Messe allerhand einfallen lassen, um die Jugendlichen an ihren Stand zu locken – und so manchen Praktikums- und Ausbildungsplatz zu vermitteln.