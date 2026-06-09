Es läuft sogar eine Freibier-Wette: Thüringer Meister setzt auf Calwer Unterstützung

Am Wochenende steigt in Rutesheim der Ü32-Supercup. 40 Mannschaften nehmen an der deutschen AH-Meisterschaft teil – darunter auch ein Verein, der auf Fans aus Calw hofft.

Als die Verantwortlichen vom FC Thüringen Weida auf der Landkarte noch einmal genau nachgeschaut haben, wo dieses Rutesheim eigentlich liegt, haben sie ihr bereits gebuchtes Hotel sofort wieder storniert. Denn Weidas Partnerstadt Calw ist nur 25 Kilometer vom Sportpark Bühl entfernt, in dem ab diesem Freitag der Ü32-Supercup – die deutsche Meisterschaft der Alten Herren – ausgetragen wird. „Da war uns sofort klar, dass wir umbuchen und in Calw übernachten müssen“, sagt Vorstandsmitglied und AH-Spieler Hendrik Pohland vom FC Thüringen Weida. Denn er weiß: „In Calw ist es immer schön.“

Bekannt durch Bratwürste Seit 1997 gibt es die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Calw und Weida, die mit Kontakten der evangelischen Kirchengemeinden in beiden Orten bereits in den 1950er-Jahren entstanden war. Weida ist jedes Jahr mit einem Stand auf dem Calwer Weihnachtsmarkt vertreten und verkauft dort echte Thüringer Bratwürste. Und eben diese Weihnachtsmarkt-Delegation besteht zu großen Teilen aus der AH-Mannschaft des FC Thüringen Weida.

An diesem Donnerstag um 9 Uhr startet der Mannschaftsbus in Weida. „Wir freuen uns schon sehr darauf. Für uns ist das wie eine Jugendherbergsfahrt. Das steht bei uns in der Prioritätenliste wirklich ganz oben“, sagt Pohland. Und natürlich wird nicht Rutesheim, sondern Calw angesteuert.

Wetteinsatz wird erhöht

Für die Ankunft in der Hermann-Hesse-Stadt hat sich der FC Thüringen Weida etwas Besonderes einfallen lassen – und fordert die Einwohner zu einer Wette heraus: Wenn mindestens 500 Calwer bei der Ankunft gegen 17 Uhr auf dem Marktplatz stehen, lässt der Verein 100 Liter Freibier springen. Wenn nicht, dann muss Calw 100 Liter nach Weida schicken. Auch der Calwer Oberbürgermeister Florian Kling hat sich inzwischen in die Wette eingeschaltet und auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf gestartet, zum Marktplatz zu kommen. Pohland erhöht nun sogar den Wetteinsatz: „Wir legen 50 Thüringer Bratwürste nach, falls Calw gewinnt.“

Drei Tage wird die Mannschaft in Calw bleiben. „Wir wollen die Zeit mit den Calwern genießen und uns überall sehen lassen“, verspricht Pohland. Eine reine Gaudi-Veranstaltung ist die Teilnahme am Ü32-Supercup aber nicht – im Gegenteil. 40 Mannschaften aus ganz Deutschland nehmen an dem zweitägigen Turnier teil, darunter namhafte Vereine wie Fortuna Köln. Der FC Thüringen Weida hat sich für die diesjährige 20. Auflage als amtierender thüringischer Meister zum vierten Mal qualifiziert.

Ohnehin versteht sich die AH-Mannschaft des FC Thüringen Weida nicht als reine Spaßtruppe. Einmal pro Woche wird trainiert, oft werden Testspiele gegen reguläre Herren-Mannschaften angesetzt. „Die gewinnen wir auch regelmäßig, obwohl unsere Gegner viel jünger sind“, betont Pohland. Vergangene Woche spielte die Weidaer AH vor knapp 800 Zuschauern gegen ein All-Star-Team des FC Carl Zeiss Jena, der unter anderem mit dem Ex-Leverkusener Bernd Schneider, Henning Bürger (ehemals Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg und FC St. Pauli) und Torsten Ziegner (ehemals Stuttgarter Kickers) angetreten war. Mit 4:8 unterlag der FC Thüringen Weida, führte jedoch zwischenzeitlich.

Schwerer Gruppengegner

In Rutesheim soll es für Pohland und seine Mannschaft mehr zu jubeln geben. Nach den bisherigen Plätzen 9, 11 und 21 gibt das Vorstandsmitglied für die vierte Teilnahme am Ü32-Supercup einen Top-10-Platz als Ziel aus. Ein bisschen Lospech hatte der FC Thüringen Weida, denn er ist ein einer Gruppe mit den Freien Turnern Braunschweig gelandet, die vor zwei Jahren deutscher AH-Meister wurden. Auf sie trifft der thüringische Meister gleich im ersten Gruppenspiel am Freitag (17 Uhr). Weiter geht es mit den Spielen gegen Schwarz-Weiß Breckerfeld aus Westfalen (18.30 Uhr) und den den TV Neuler aus Ostwürttemberg (19.30 Uhr). Sein letztes Gruppenspiel bestreitet der FC Thüringen Weida am Samstag (10 Uhr) gegen die SG Offheim/Dietkirchen aus Hessen. Die Endrungenspiele beginnen um 13.30 Uhr beginnen, das Finale wird um 17 Uhr angepfiffen.

Noch Platz im Reisebus

„Zu Hause in Weida fiebert die ganze Stadt mit“, weiß Pohland. Aber auch über Unterstützung aus Calw würde er sich in Rutesheim freuen – und macht ein Angebot: „Ich weiß, es sind ein paar Kilometer. Aber wir kommen mit einem Bus für 50 Leute und sind nur etwa 30 Mann. Da können auch ein paar Calwer bei uns im Bus mitfahren.“