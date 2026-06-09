Es läuft sogar eine Freibier-Wette: Thüringer Meister setzt auf Calwer Unterstützung

Am Wochenende steigt in Rutesheim der Ü32-Supercup. 40 Mannschaften nehmen an der deutschen AH-Meisterschaft teil – darunter auch ein Verein, der auf Fans aus Calw hofft.
Als die Verantwortlichen vom FC Thüringen Weida auf der Landkarte noch einmal genau nachgeschaut haben, wo dieses Rutesheim eigentlich liegt, haben sie ihr bereits gebuchtes Hotel sofort wieder storniert. Denn Weidas Partnerstadt Calw ist nur 25 Kilometer vom Sportpark Bühl entfernt, in dem ab diesem Freitag der Ü32-Supercup – die deutsche Meisterschaft der Alten Herren – ausgetragen wird. „Da war uns sofort klar, dass wir umbuchen und in Calw übernachten müssen“, sagt Vorstandsmitglied und AH-Spieler Hendrik Pohland vom FC Thüringen Weida. Denn er weiß: „In Calw ist es immer schön.“