Es herrscht nicht nur pure Freude: Tourist-Information in Bad Liebenzell zieht um

Alles hell und freundlich und zentral gelegen. Und trotzdem sind nicht alle restlos begeistert. Warum ist das so?
Die Tourist-Information in Bad Liebenzell zieht zum 1. Juni aus der historischen Trinkhalle in den ehemaligen Lesesaal im Rathaus um. Am Mittwoch fand die offizielle Eröffnung statt. Das Projekt startete im Februar 2026. Die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL) möchte damit kürzere Wegen, klare Strukturen und ein modernes Konzept umsetzen. Die Bündelung von Service und Marketing soll der Verbesserung der Servicequalität dienen.