Es gibt erste Ideen: So will Lahr sein 750-Jähriges feiern

Verwaltungsintern bereiten bereits ein Projektteam und eine Arbeitsgruppe das Jubiläum vor, das 2028 ansteht. Auch ein Bürgerrat soll einbezogen werden.
Die Geburtsstunde Lahrs schlug genau genommen bereits 1218, als die Geroldsecker am Ausgang des Schuttertals mit dem Bau einer Burg begannen. Lang dauerte es indes nicht, bis daraus etwas noch Größeres erwuchs: Das Stadtarchiv geht davon aus, dass sich aus der Bauhandwerkersiedlung in nur zwei Generationen die Stadt Lahr mit eigenem Stadtrecht entwickelte. Das erhielt die Siedlung Lahr „mit großer Wahrscheinlichkeit“ im Jahr 1287, wird in der Vorlage für die kommende Gemeinderatssitzung am Montag, 26. Januar, ab 17 Uhr hervorgehoben.