Erzgebirgische Tradition in Horb Ein Engel begleitet 96-Jährige durchs Leben

Heute jedoch erfahren die Figuren bei Sammlern wie auch den Museen für erzgebirgische Volkskunst große Wertschätzung. Was das Besondere an ihnen ist, weiß Antiquitätenhändler Ralph Geisler aus Grünhainichen: "Ich schätze, der Engel im Besitz von Traute Gruner ist aus der Zeit um 1880/90. Sammler würden für ihn heute gut und gern 350 Euro zahlen."

Traute Gruner, 1924 in Stollberg im Haus Nummer 12 an der Hohensteiner Straße geboren, kommt ins Schwärmen, wenn sie von ihren Kindertagen erzählt. Bilder werden lebendig – wie sie als kleines Kind im Garten Leberblümchen pflückte, die sie bis heute so sehr liebt. "Wenn wir ein paar Pfennige bekommen hatten, sind wir Kinder in den Schokoladenladen in der Stadt gelaufen. Für uns dauerte es ewig, bis die Frau des Besitzers die eiserne Wendeltreppe hinunter in den Laden stieg. Schon von oben fragte sie, ob wir Geld mitbrächten", erinnert sich die Seniorin. Sie schwärmt von wunderschönen Lädchen in der Kleinstadt, vom Schuster, dem die Kinder bei der Arbeit in seiner Werkstatt zusehen durften, der Marienkirche und den großen Papierbögen im Büro des Vaters, der als Geometer, als Landvermesser, arbeitete. "Das ist mein Stollberg", sagt sie. Und sie wiederholt den Satz immer wieder.

Erzgebirgische Tradition ist hier unbekannt

Lehrer Walter Schurig förderte das Talent seiner besonderen Schülerin. Er beriet sie sogar bei der Kleiderwahl für das Aufnahmegespräch an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Dort studierte sie bei Josef Hegenbarth, einem großen Zeichner des 20. Jahrhunderts. Die Bindung zu seiner Schülerin hielt bis zu Hegenbarths Tod. Kurz nach dessen Weggang von der Kunstakademie verlässt 1950 auch die Meisterschülerin Sachsen und die damalige DDR. Sie zieht nach Münster, wo sie sich an der Kunstschule für abstrakte Gestaltung einschreibt – gemeinsam mit Gottfried Gruner, den sie ein Jahr später heiratet.

Beide setzen ihr Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart fort. Den jungen Bildhauer kennt Traute Gruner (geborene Schäfer) seit der gemeinsamen Schulzeit. Die Verbindung des Paares nach Stollberg, das fast 60 Jahre verheiratet war, hielt ein ganzes Leben.

Zwei Kreuzwegdarstellungen Gottfried Gruners haben nach dessen Tod ihren Platz in der Marienkirche Stollberg gefunden. Die Werke hängen im hinteren Teil der romanischen Kirche.

Traute Gruner widmet sich der Malerei, insbesondere der Gestaltung von Farbglasfenstern. Doch betritt man heute das Atelier der Künstlerin in Rexingen, dem Ruhesitz der Guners, sind Erzgebirgsengel der Blickfang. So wie immer in der Adventszeit bemalte die 96-Jährige auch dieses Jahr mehrere gedrechselte Rohlinge. "Man kennt hier diese erzgebirgische Tradition nicht. Deshalb muss ich immer wieder erzählen, was die Faszination dieser Figuren ausmacht."

Engel soll nach Dresden umziehen

Einen Platz im Spezialregal hat der Timmel-Engel, den der Stollberger Lehrer Walter Schurig seiner Schülerin vererbte. Das Kleid des Engels ist mit weißer Kaseinfarbe gemalt, einem Kreidegrund, golden abgesetzt. "Ganz unerwartet sind die grünen Flügel des Engels, die ein zartes Muster tragen. So wirkt er besonders festlich", sagt Traute Gruner. In den Händen hält er zwei weitere rote Lichtertüllen. Die Figur aus dem Erzgebirge besteht nicht ausschließlich aus Holz. Die Arme sind aus Masse, denn die Männeln aus dem Erzgebirge wurden zu Beginn nicht ausschließlich geschnitzt beziehungsweise gedrechselt: Mit "Brotteig", so nennt der Volksmund das Gemisch aus Roggenmehl, Zellulose, Knochenleim und Kreide, wurden komplizierter herstellbare Figurenteile modelliert. "Bei den Männelmachern war Samstag Teegtag – Teigtag. In einer großen Schüssel wurde aus Abfällen der Teig angerührt. Jede Familie hatte dafür ein eigenes Rezept", sagt Volkskunstkenner Ralph Geisler. Daraus entstanden Füße und Bärte für die Nussknacker, Gesichter, Taschen für die Räuchermännchen…

Traute Gruner will ihrer Engelsgeschichte übrigens ein neues Kapitel öffnen: Der erzgebirgische Engel soll nach Dresden ins Museum für Sächsische Volkskunst umziehen. Dort sind bereits mehrere Schenkungen der Künstlerin mit erzgebirgischen Wurzeln gelistet. Museumsdirektor Igor Jenzen freue sich schon auf den Neuzugang, denn die Geschichte des Lebensbegleiters habe ihn fasziniert, sagt Traute Gruner. Ralph Geisler hätte einen noch anderen Vorschlag: "Die Figur müsste ins Bergmagazin Marienberg – dort ist die Heimat der Erzgebirgsengel. Er bekäme dort den Platz, der ihm gebührt."

Zusätzliche Infos

Diese Weihnachtsgeschichte ist in Kooperation mit der Freien Presse Chemnitz entstanden. Sie ist die regionale Tageszeitung für die Region Chemnitz und die größte Abonnementzeitung in Sachsen.

Autorin: Katrin Kablau, geboren 1968, ist Redakteurin der Freien Presse und Chefreporterin fürs Erzgebirge.

Stadt Stollberg: Stollberg liegt am Nordrand des Erzgebirges, etwa 20 Kilometer südwestlich von Chemnitz und zirka 15 Kilometer nordöstlich von Aue im Tal des Gablenzbaches.