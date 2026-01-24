Erste urkundliche Erwähnung: 733 ist die für Kandern zutreffende Jahreszahl – nicht 776

Noch heute wird in neueren Publikationen und auf Hinweistafeln immer wieder das Jahr 776 als erste urkundliche Erwähnung Kanderns genannt – was nachweisbar falsch ist.
Dieser Sachverhalt gilt ganz offensichtlich auch für Kandern. Namhafte Historiker (unter anderem Matthias Heiduk, Freiburg in „Die Burgen im mittelalterlichen Breisgau“, Halbband A-K, 2009) gehen davon aus, dass im Namen des Flüsschens Kander, nach dem der Ort Kandern benannt ist, sich das keltische Adjektiv „kando“ (weiß, hell, klar) verbirgt. Dies könnte ein hohes Alter der Niederlassung andeuten. Die auf der Kanderner Gemarkung ausgegrabene Urne, vermutlich aus der La Tène-Zeit (zirka 500 vor Christus bis zur Zeit um Christi Geburt), liefert eventuell eine archäologische Bestätigung für eine Besiedlung seit keltischer Zeit.