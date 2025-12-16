Erste Schulstraße in der Stadt: Freiburg testet Maßnahmen für einen sicheren Schulweg in Tiengen

In einer Pilotphase soll herausgefunden werden, ob durch eine zeitweise Sperrung der Maierbuckstraße der Schulweg für Grundschüler und Kitakinder sicherer wird.

In die Debatte über Schulstraßen als Instrument für sichere Schulwege in Freiburg kommt Bewegung. Das „Bündnis Lorettostraße“ hat bereits die Einrichtung einer Schulstraße in der Lorettostraße gefordert. Doch das erste Schulstraßenprojekt startet im kommenden Jahr im Freiburger Ortsteil Tiengen. Dort soll für die rund 135 Schulkinder der Weg zur Grundschule sicherer werden. Möglich wurde dieses Projekt auch durch die neue Regelung des Landes.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat mit einem Erlass Ende August erstmals klar definiert, was Schulstraßen und Schulzonen sind und einen Vorschlag unterbreitet, wie Kommunen sie rechtssicher einführen können. Eine Schulstraße umfasst demzufolge einen oder mehrere Straßenabschnitte vor einer Schule, der zu bestimmten Zeiten für den Autoverkehr gesperrt wird – typischerweise zu Schulbeginn und -ende. Die Stadt Freiburg hat bisher keine Schulstraßen eingeführt und bisher lediglich andere Maßnahmen wie etwa Tempo 20, zusätzliche Zebrastreifen oder Blitzer vorgenommen.

Pilotprojekt soll Grundlage für Maßnahmen schaffen

Nun will die Stadt die Maßnahme in einem Pilotprojekt im kommenden Jahr in der Maierbuckstraße in Tiengen testen. „Davon sollen sowohl die Schulkinder der Markgrafenschule als auch die Kita-Kinder der benachbarten Kita Tausendfüßler profitieren“, heißt es von Seiten der Verwaltung. Schule, Kita und Ortsverwaltung unterstützen das Vorhaben.

Mit den Erfahrungen aus dem Pilotprojekt wird die Stabsstelle Mobilität dann eine Gesamtstrategie zur Umsetzung von Schulstraßen in Freiburg erarbeiten.

Die Annahme ist, dass die Schulstraße in Tiengen den Autoverkehr vor der Schule reduziert und so die Sicherheit und selbstständige Mobilität der Kinder erhöht.

Radfahrer und Anwohner sind nicht betroffen

Ab Frühjahr 2026 wird die Maierbuckstraße deshalb testweise zwischen der Tunibergstraße und der Maierbuckallee zeitweise für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Sperrung gilt Montag bis Freitag von 7.30 bis 8.30 Uhr sowie von 12.45 bis 14.15 Uhr. Für Radfahrer und Anwohner des gesperrten Abschnitts gilt das Durchfahrtsverbot nicht. Durch die neue Schulstraße soll die bereits bestehende Hol- und Bringzone in der Maierbuckallee besser genutzt werden, ist die Hoffnung der Stadt.

Freiburg testet neue Maßnahmen. (Symbolfoto) Foto: Henning Kaiser/dpa

Am Freitag, 6. Februar 2026, werden die neuen Regelungen bei einer Vor-Ort-Begehung vorgestellt und es gibt die Möglichkeit Fragen zu stellen. Zusätzlich wird mit der Schule ein Aktionstag am Samstag, 21. März, organisiert, an dem die Schulstraße feierlich eröffnet wird.

Lorettoschule kann weiter auf eine Schulstraße hoffen

Das Pilotprojekt wird begleitet durch Verkehrszählungen und eine Online-Umfrage auf der Webseite der Stadt Freiburg. So können alle Betroffenen Rückmeldungen geben. Anschließend wird über die Fortführung oder notwendige Anpassungen entschieden.

Dann könnte auch die Lorettoschule von den Erfahrungen aus Tiengen profitieren. Die Stadt hat sich dazu bisher eher defensiv geäußert: „Als Verwaltung müssen wir prüfen, welche Maßnahmen geeignet sind, um die Verkehrssituation zu entschärfen“, so Stadtsprecherin Linda Widmann über die Einrichtung einer Schulstraße in der Lorettostraße.