Erste Schulstraße in der Stadt: Freiburg testet Maßnahmen für einen sicheren Schulweg in Tiengen

In einer Pilotphase soll herausgefunden werden, ob durch eine zeitweise Sperrung der Maierbuckstraße der Schulweg für Grundschüler und Kitakinder sicherer wird.
In die Debatte über Schulstraßen als Instrument für sichere Schulwege in Freiburg kommt Bewegung. Das „Bündnis Lorettostraße“ hat bereits die Einrichtung einer Schulstraße in der Lorettostraße gefordert. Doch das erste Schulstraßenprojekt startet im kommenden Jahr im Freiburger Ortsteil Tiengen. Dort soll für die rund 135 Schulkinder der Weg zur Grundschule sicherer werden. Möglich wurde dieses Projekt auch durch die neue Regelung des Landes.