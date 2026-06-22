Erste Schätzung – 22 Millionen Euro: Lörracher Hallenbad wird saniert – oder neu gebaut

Beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ hat die Stadt Lörrach im Hallenbad auf ihre massive finanzielle Schieflage hingewiesen. Dennoch: Das Bad soll saniert werden - oder neu gebaut.
Großes Aufgebot im Bad: Gemeinsam mit Städten, Gemeinden und Landkreisen in ganz Deutschland machte die Stadt Lörrach auf die dramatische Situation aufmerksam. Lange schon fordern Lutz und seine Amtskollegen die nachhaltige finanzielle Verbesserung der Lage. Um die Tragweite des Themas deutlich zu machen, hatte die Verwaltung neben eigenen Fachleuten auch Vertreter von Schulen und der Schwimmabteilung von Rot-Weiß Lörrach ins dringend sanierungsbedürftige Hallenbad eingeladen.