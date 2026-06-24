Eröffnung in Rust: Der Platz vor dem Alten Rathaus lädt zum Entdecken und Verweilen ein

Nach der Sanierung des Alten Rathauses in Rust ist nun auch dessen Vorplatz neu gestaltet. Wo früher nur Parkplätze waren, gibt es nun Bänke und historische Infotafeln.

Die Sanierung und Umgestaltung des Alten Rathaus ist schon seit einer weile abgeschlossen. Nun sind auch die Arbeiten auf dem Vorplatz beendet. Eine Mischung aus Sitzgelegenheiten, Sträuchern und Bäumen sowie eine Art Freiluft-Galerie mit historischen Infotafeln bereichert nun das Areal. Mit einer kleinen Feier am Montagabend wurde der Vorplatz offiziell eröffnet.

Bürgermeister Kai-Achim Klare betonte in seiner Ansprache die aus seiner Sicht gelungene Gestaltung des Platzes, die einzelnen Elemente würden sehr gut zum Alten Rathaus passen. Er dankte allen Beteiligten für ihre Arbeit. Neben den verschiedenen Sitzgruppen sind zahlreiche Infotafeln auf dem Vorplatz verteilt. Darauf finden sich historische Aufnahmen aus Rust sowie geschichtliche Hintergründe. Hierfür engagierte sich insbesondere Gemeinderat und Historiker Karl-Heinz Debacher.

Debacher dankte seinen Ratskollegen für das entgegengebrachte Vertrauen. „Für sie war das natürlich eine Wundertüte“, beschrieb es Debacher. Er erinnerte an die Anfänge des Projekts. Zusammen mit den Planern sei Stück für Stück das Konzept für den Rathaus-Vorplatz entstanden.

Erinnerungen an den Ruster Farrenstall

Es wurden historische Bilder für die Tafeln gesucht und historische Hintergrundinfos zusammengetragen. Aber auch für ihn war die Eröffnung ein besonderer Moment: „Ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal“, so Debacher.

Wer an den Schautafel vorbeiläuft, erfährt nun einiges über die Ruster Historie. So befand sich auf dem neugestalteten Platz früher ein Farrenstall. Als Farren wurde ein Zuchtbulle bezeichnet. Lange war die Haltung des Tieres Gemeindeaufgabe. Im Alemannischen wurde der Gemeindestier auch „Muni“ genannt, erklärte Debacher. Der Begriff komme von Munizipalstier. In Erinnerung an den Ruster „Muni“ wurde eine lebensgroße Stier-Silhouette an der Einfahrt enthüllt. „So ein Farren hat zwischen 1000 und 1200 Kilo“, merkte Debacher beeindruckt an.

Unsere Empfehlung für Sie Feier zur Wiedereröffnung So sieht es jetzt im sanierten Alten Rathaus in Rust aus Nach knapp einem Jahr Bauzeit ist die Generalsanierung des Gebäudes im Zentrum von Rust zu Ende. Bei der Wiedereröffnung gab es Einblicke in die neugestalteten Räume.

Auf einer Schautafel ist ein historisches Bild des Ruster Gemeindestiers zu sehen. Auch auf das Alte Rathaus wird bei der Freiluft-Ausstellung eingegangen. „Alt“ ist heute nur noch der Turm auf der Spitze des Gebäudes. Das 1844/1845 errichtete Gebäude wurde 1989 abgerissen und im historischen Stil neu gebaut. Vor dem Abriss gab es im Alten Rathaus, so wird auf einer Schautafel erklärt, einen Ortsarrest.

Verwaltung, Planer und die Gemeinderäte eröffneten symbolisch den neuen Platz. Foto: Wolf

Hier wurden Delinquent etwa wegen Beleidigung, Ruhestörung oder Diebstahl untergebracht. Debacher ging auch auf den Namen der Arrestzelle ein. Die Ruster nannten den Ort „Kejderli“. Der sonderbar klingende Name lässt sich wohl aus dem jiddischen Wort „Chejder“ ableiten – was Zimmer bedeutet. Das „Kejderli“ war also ein „Zimmerchen“. Für Debacher eine schlüssige Erklärung. Schließlich gab es in Rust eine große jüdische Gemeinschaft, erinnerte der Historiker.

Ein Stier blickt auf die Einfahrt. Foto: Wolf

Abgesehen vom Informationsgehalt hat der Vorplatz durch die Umgestaltung in Sachen Aufenthaltsqualität dazugewonnen. Zuvor gab es hier keine Sitzgelegenheiten. Nun wirkt es wie ein Dorfplatz, an dem Einwohner zusammenkommen können. Und die Bäume und Sträucher spenden an heißen Tagen – wie am Tag der Eröffnung – dringend benötigten Schatten.