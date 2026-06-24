Eröffnung in Rust: Der Platz vor dem Alten Rathaus lädt zum Entdecken und Verweilen ein

Nach der Sanierung des Alten Rathauses in Rust ist nun auch dessen Vorplatz neu gestaltet. Wo früher nur Parkplätze waren, gibt es nun Bänke und historische Infotafeln.
Die Sanierung und Umgestaltung des Alten Rathaus ist schon seit einer weile abgeschlossen. Nun sind auch die Arbeiten auf dem Vorplatz beendet. Eine Mischung aus Sitzgelegenheiten, Sträuchern und Bäumen sowie eine Art Freiluft-Galerie mit historischen Infotafeln bereichert nun das Areal. Mit einer kleinen Feier am Montagabend wurde der Vorplatz offiziell eröffnet.