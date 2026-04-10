Eröffnung in Binzen: Neuer Name, neuer Standort und neues Konzept

Das Autohaus Hornung ist von Haltingen ins ehemalige Gebäude von Autoteile Rempp im Gewerbepark Dreiländereck am Dreispitz in Binzen gezogen.
Dennis Hornung, der 2016 das traditionsreiche Haltinger Autohaus von seinem Vater Harald Hornung übernahm und seither Inhaber und Geschäftsführer ist, hat nun zusammen mit seiner Frau Vanessa Ullrich als Betriebsleiterin eine neue Ära eingeläutet. Der Neubeginn der freien Werkstatt, zu der auch ein öffentliches Café gehört, wird am Wochenende, 11. und 12. April, im Rahmen des großen Binzener Frühlingsmarkts offiziell gefeiert.