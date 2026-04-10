Eröffnung in Binzen: Neuer Name, neuer Standort und neues Konzept

Das Autohaus Hornung ist von Haltingen ins ehemalige Gebäude von Autoteile Rempp im Gewerbepark Dreiländereck am Dreispitz in Binzen gezogen.

Dennis Hornung, der 2016 das traditionsreiche Haltinger Autohaus von seinem Vater Harald Hornung übernahm und seither Inhaber und Geschäftsführer ist, hat nun zusammen mit seiner Frau Vanessa Ullrich als Betriebsleiterin eine neue Ära eingeläutet. Der Neubeginn der freien Werkstatt, zu der auch ein öffentliches Café gehört, wird am Wochenende, 11. und 12. April, im Rahmen des großen Binzener Frühlingsmarkts offiziell gefeiert.

Werkstatt mit Café Mit dem bereits erfolgten Umzug an die Eulerstraße 1 im Gewerbepark ins umgebaute und neu gestaltete Gebäude der zuvor hier ansässigen Firma Rempp geht auch eine Erweiterung und Umfirmierung einher. Das Autohaus Hornung heißt nun Auto- und Motorrad-Zentrum Dreiländereck (AMZ). Dennis Hornung, gelernter Kfz-Meister und Betriebswirt, hat nun gezielt auch in den Zweiradbereich investiert und zusätzlich zur Autowerkstatt eine Motorradwerkstatt mit mehreren Bühnen errichtet, in denen weitere Fachkräfte tätig sind. Insgesamt beschäftigt die Firma AMZ Dreiländereck jetzt neun Mitarbeiter.

„Die Werkstatt“

Darüber hinaus ist neben der Werkstatt ein Café entstanden, in dem ein Barista tätig ist. Dieser Gastronomietrakt ist laut Firmeninhaber nicht nur für den Wartebereich gedacht, sondern lädt als eigenständiger öffentlicher Treffpunkt zum Verweilen ein. Der Name des Cafés lautet „Die Werkstatt“. Es werden neben Kaffeespezialitäten auch kalte Speisen angeboten. „Ein Ort für alle – Werkstatt neu gedacht“, beschreibt Dennis Hornung sein Konzept.

Kreative Ideen

Während im Innenbereich des umgestalteten Gebäudes warme Materialien, Natursteine, viel Holz und integrierte Olivenbäume für Wohlfühlatmosphäre sorgen sollen, ist die Terrasse im Außenbereich mit einem Steinbrunnen und orientalischer Bepflanzung gestaltet worden. „Handwerk, Qualität, Erlebnis und Aufenthaltskultur sollen sich auf innovative Weise miteinander verbinden“, erläutert der Firmenchef sein Konzept. Im Zusammenhang mit der Umsetzung hebt Hornung besonders seine Frau Vanessa Ullrich „mit ihren kreativen Ideen“ hervor. Sie präge das neue Erscheinungsbild des Unternehmens AMZ Dreiländereck entscheidend mit.

Feier beim Frühlingsmarkt

Für die offizielle Eröffnung im Rahmen des Frühlingsmarkts gibt es nicht nur vielfältige Kulinarik, Musik und ein Familienprogramm auf dem AMZ-Areal, sondern entlang der gesamten Eulerstraße. Am Samstag spielen der Harmonikaclub Haltingen und das Akkordeonorchester Lörrach ab 12 Uhr, zudem gibt es ganztägig Hintergrundmusik beim AMZ Dreiländereck.

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Am Sonntag, der von 12 bis 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag ist, treten den ganzen Tag über Dominic Ferns & Session Brothers auf, während ab 12 Uhr die Castle-Hill Pipers of the 79th District aufspielen. Auch gibt es Kinderschminken und ein Glücksrad. Zudem präsentieren sich die Firmen Berufskleidung Kögel aus Lörrach und Pippi Lotta aus Eimeldingen.