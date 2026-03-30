Ernstfall geprobt: So lief die Großübung der Feuerwehren in Fischerbach mit 137 Einsatzkräften

Die Feuerwehren der Raumschaft Haslach probten am Samstag gemeinsam in der ehemaligen Schreinerei Schorn in Fischerbach, gegenüber dem Gasthaus „Fuxxbau“.
Die Bürgermeister der Region und zahlreiche Zuschauer wollten sich das Rettungssereignis trotz Regen und Kälte nicht entgehen lassen. Angenommen wurde das Heißlaufen einer CNC-Maschine in der Schreinerei, die daraufhin Feuer fing. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, wobei die ganze Halle und die angrenzende Kegelbahn verraucht waren. Viele Personen wurden im Gebäude vermutet, da gerade eine Schulklasse zu Besuch war. Im Bürotrakt, der sich im Obergeschoss befindet, wurde offenes Feuer vermutet. Von dort wurden Menschen mit der Drehleiter aus Hausach befreit.