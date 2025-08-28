Ernstfall für Balingen-Weilstetten: Der HBW will „sofort angreifen“

Die Zweitliga-Saison beginnt für die Handballer aus Balingen und Weilstetten an diesem Freitag in Potsdam. Trainer Matti Flohr ist für das Duell mit dem Erstliga-Absteiger guter Dinge.
Der Schweiß der Vorbereitung ist vergossen – an diesem Freitag beginnt für das Team von Trainer Matti Flohr wieder der Ernst der 2. Handball-Bundesliga. Und mit dem Auswärtsspiel beim 1. VfL Potsdam steht den „Gallier“ gleich eine echte Bewährungsprobe bevor (20 Uhr, MBS Arena). Denn Potsdam kämpfte in der vergangenen Saison noch in der Beletage des deutschen Handballs um Punkte.