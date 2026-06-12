Erneuter Streik in Freiburg: Beschäftigte der Uniklinik wollen zwei Tage ihre Arbeit niederlegen

Beschäftigte der Uniklinik wollen vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifstreit ihre Forderungen an den Arbeitgeberverband untermauern.
Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Universitätsklinikums Freiburg (UKF) am kommenden Montag, 15. Juni, und Dienstag, 16. Juni , zu einem zweitägigen Warnstreik auf. Unmittelbar vor der zweiten Verhandlungsrunde am Mittwoch, 17. Juni, wollen die Beschäftigten damit den Druck auf den Arbeitgeberverband der vier baden-württembergischen Universitätskliniken erhöhen.