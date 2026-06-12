Erneuter Streik in Freiburg: Beschäftigte der Uniklinik wollen zwei Tage ihre Arbeit niederlegen

Beschäftigte der Uniklinik wollen vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifstreit ihre Forderungen an den Arbeitgeberverband untermauern.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Universitätsklinikums Freiburg (UKF) am kommenden Montag, 15. Juni, und Dienstag, 16. Juni , zu einem zweitägigen Warnstreik auf. Unmittelbar vor der zweiten Verhandlungsrunde am Mittwoch, 17. Juni, wollen die Beschäftigten damit den Druck auf den Arbeitgeberverband der vier baden-württembergischen Universitätskliniken erhöhen.

Für die beiden Streiktage hat Verdi gegenüber dem UKF die streikbedingte Schließung von insgesamt mehr als 20 OP-Sälen sowie von knapp 60 Betten angemeldet. Die sichere Versorgung der Patienten werde, wie bei Arbeitskämpfen im Gesundheitswesen üblich, durch eine Notdienstvereinbarung gewährleistet. „Medizinisch unaufschiebbare Behandlungen und Notfälle werden weiterhin versorgt“, versichert die Gewerkschaft.

Hohe Streikbeteiligung in Freiburg

„Die hohe Beteiligung am ersten Warnstreik und die Rückmeldungen aus den unterschiedlichen Bereichen der Uniklinik zeigen deutlich: Die Beschäftigten stehen hinter ihren Forderungen und sind bereit, dafür zu streiken“, erklärt Franziska Pfab, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Südbaden Schwarzwald. Wer diese Verantwortung jeden Tag trage, habe eine spürbare Lohnerhöhung, gute Ausbildungsbedingungen und eine faire Eingruppierung verdient.

Grund für den erneuten Warnstreik ist, dass der Arbeitgeberverband Uniklinika Baden-Württemberg in der ersten Verhandlungsrunde am 6. Mai kein Angebot vorgelegt hat. Stattdessen wurde angekündigt, dass weitere Streiktage ein mögliches Tarifergebnis schmälern könnten.

Arbeitgeber wollen beschäftigte einschüchtern

Dies sei ein Versuch, der die Beschäftigten einschüchtern soll und sie von der Wahrnehmung ihres grundgesetzlich geschützten Streikrechts abzuhalten, so die Gewerkschaft. Es bewirke aber genau das Gegenteil: „Die Beschäftigten der Uniklinik Freiburg lassen sich weder durch Drohungen noch durch die Kündigung eines Schutz-Tarifvertrages einschüchtern. Im Gegenteil: Das Vorgehen der Arbeitgeber hat den Zusammenhalt in der Belegschaft weiter gestärkt“, bekräftigt Michael Herbstritt, Geschäftsführer des Verdi Bezirks Südbaden Schwarzwald. Die Arbeitgeber müssten nun am 17. Juni ein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legen, fordert Herbstritt.

Im Fokus der Streiktage stehen die Beschäftigten der Servicebereiche. Sie würden in Reinigung, Wäscherei, Küche und Logistik entscheidend dazu beitragen, dass der Klinikbetrieb rund um die Uhr aufrechterhalten werden könne. „Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Wohnkosten in Freiburg und die enorme Arbeitsbelastung treffen insbesondere die unteren und mittleren Entgeltgruppen. Der geforderte Mindestbetrag von 320 Euro ist deshalb besonders wichtig. Er sorgt dafür, dass die Entgelterhöhung bei denjenigen ankommt, die sie am dringendsten benötigen“, verdeutlicht Pfab.