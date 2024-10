Erneuerbare Energien: Ettenheim ist „führend bei der Windkraft“

1 Allein der Bürgerwindpark Südliche Ortenau hat vergangenes Jahr knapp 45 Millionen Kilowattstunden produziert – etwa 20 davon auf Ettenheimer Gemarkung. Foto: Bold

Ettenheim sei ein Pionier für erneuerbare Energie, betont Bürgermeister Bruno Metz. Rund 101 Millionen Kilowattstunden Strom werden mit Wind und Sonne produziert. Das ist fast der doppelte Bedarf der Rohanstadt.









Dass Ettenheim seinen Worten, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, Taten folgen lässt, zeigte Bürgermeister Bruno Metz in seinem„Bericht zu aktuellen Windkraftvorhaben in Ettenheim“auf. Für ihn spielt die Rohanstadt eine führende Rolle in der Windkraftentwicklung im Regionalverbandsgebiet Südlicher Oberrhein, indem sie verschiedene Modelle der Windkraftnutzung erfolgreich umgesetzt hat und bei dieser Art der Energiegewinnung weiter am Ball bleiben will. Der gleichen Zielsetzung des verringerten CO₂-Ausstoßes dienen die Anstrengungen im Bereich Wärmeversorgung. Ein kommunaler Wärmeplan (Stichwörter: Wärmenetz, Fernwärme) wurde erstellt. Projekte wie das E-Mobilitätskonzept, der Masterplan Radwege wie der ständige Ausbau privater und öffentlicher Ladestationen für E-Autos mit Fördermitteln dienen laut Metz derselben Zielsetzung.