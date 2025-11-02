Erforderliche Reparatur: Sturm kappt Mast in Aichhalden

1 Der Sturm kappte den Leitungsmast. Foto: Otto Der Sturm wütete in Aichhalden und ein Leitungsmast fiel ihm zum Opfer.







Link kopiert



Einen gebrochenen und umgestürzten Leitungsmasten hat der jüngste Sturm in der Verlängerung der Kreuzstraße ortsauswärts in Aichhalden verursacht. Glücklicherweise hat diese Situation aber nicht für eine Unterbrechung der Telefonleitung gesorgt, die über diese Masten zu den Häusern im Außenbereich geführt wird, wie Bürgermeister Michael Lehrer auf Anfrage sagt. Die Telekom sei wegen des Schadens bereits informiert worden. Glasfaser sei in diesem Bereich noch nicht angeschlossen, so der Bürgermeister.