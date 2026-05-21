Erfolgreiches Experiment: Der Jugendraum am Urteilsplatz in Lahr darf bleiben

In einem Leerstand soll weiterhin Leben herrschen: Die Stadt verlängert das Experiment einer Anlaufstelle für Jugendliche. Es kommt sehr gut an, berichtet Streetworker Thomas Hug.
Nach der Schule gemeinsam Hausaufgaben machen, kreativ sein oder einfach „chillen“, abends ein Tischkickerturnier oder gemeinsam Pizza backen: Das Experiment, einen Jugendraum in der Lahrer Innenstadt einzurichten, ist geglückt. Die Stadt Lahr setzt das Projekt daher fort – auch wenn künftig das Programm abgespeckt wird.