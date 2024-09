Erfolg für Marbacher Unternehmen: Palliativzentrum setzt auf Huonker-Produkt

Nach ersten Testläufen hat er ab sofort einen Platz im Palliativzentrum. Der Allrounder für Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen vereint einzigartige Merkmale und bietet die ideale Lösung für Hygienebedürfnisse, heißt es in einer Pressemitteilung.

Geschäftsführer und Inhaber Hans Huonker ist stolz auf seinen Desinfektionsspender, dessen Prototyp er eigens entwickelte und im 3D Drucker hergestellt hat.

„Herausfordernd bei der Weiterentwicklung des Probus waren vor allem die Anforderungen der Normen und Richtlinien sowie die Aufnahme aller gängigen Flaschentypen mit einem Pumpsystem. Jetzt haben wir ein Produkt auf den Markt gebracht, das innovativ ist und bei dem jede Flasche passt. Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, unsere Spender im alltäglichen Gebrauch zu testen. Der Kontakt zum örtlichen Schwarzwald-Baar-Klinikum lag dabei nahe.“

Zwei Varianten

Zum Einsatz im Palliativzentrum kommen zwei Varianten: Probus 1, die manuelle Variante als auch die berührungslose smarte Variante, Probus 4, die über eine dazugehörige App ausgelesen werden kann. Zu den besonderen Alleinstellungsmerkmalen des Probus zählt beispielsweise seine antibakterielle Materialrezeptur und die zentrale digitale Überwachung der einzelnen Spender.

„Äußert innovativ“

Juliane Tritschler, die Stationsleiterin des Palliativzentrums sowie der medizinische Direktor, Simon Steiff sind vom Probus überzeugt: „Wir haben uns bereits an den Probus gewöhnt und finden den Spender – besonders in der Touchless-Variante – äußerst innovativ. Mit einem Hub haben sie die ideale Menge an Desinfektionsmittel auf der Hand. Ganz besonders gut ist , dass sich der Spender meldet, sobald er leer ist. Denn leere Spender braucht kein Krankenhaus. Perfekt in der Anwendung und Überwachung also. Die Zusammenarbeit mit der Firma Huonker können wir uns kaum besser vorstellen. Wenn wir Ideen für die praktische Umsetzung einbringen, werden diese sofort adaptiert und umgesetzt. Man merkt, dass die Firma Huonker für dieses Produkt brennt und in der Praxis überzeugen möchte.“

IT-Direktor Sascha-Niko Streicher betont die reibungslose WLAN-Verbindung des Probus, welche zur Überwachung der Technologie genutzt wird und heutzutage in – nahezu – jedem Krankenhaus ohnehin vorhanden ist. Die Prozesse lassen sich über die benutzerfreundliche App problemlos messen und überwachen.

Firma Huonker

Das traditionsreiche Familienunternehmen Huonker aus Marbach, das seit 1970 für innovative Verbindungen von Kunststoff und Metall bekannt ist, hat einen medizinisch wertvollen Allrounder geschaffen der für Kliniken, Händler und Hersteller von Desinfektionsmitteln wertvoll und wichtig ist. Sales Manager Matthias Klausmann ist sich sicher, dass der Probus bei den Kunden und Interessenten positiv ankommen wird und freut sich darauf, ein weiteres, innovatives und eigenes Produkt in der langjährigen Firmengeschichte verkaufen zu dürfen.