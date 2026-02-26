Entwicklung in Pfalzgrafenweiler: Förderprogramm zur Ortssanierung läuft aus – wie geht es weiter?

Anfang 2027 endet die Förderung bei der Ortskernsanierung, für die Zeit danach muss Pfalzgrafenweiler einen neuen Antrag erarbeiten. Anstehende Projekte gibt es genug.
Dass die Sanierung einer Gemeinde wie eine Lebensaufgabe wirken kann, zeigen die Zahlen aus Pfalzgrafenweiler. Seit 1978 führe die Gemeinde schon Sanierungsverfahren aus, seitdem habe sich viel im öffentlichen Raum – bei der Gestaltung der Wege und Plätze – und im privaten Bereich bewegt, so Bürgermeister Dieter Bischoff in der vergangenen Gemeinderatssitzung.