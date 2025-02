Entscheidung im Gemeinderat: Bittelbronner Biogasanlage kann erweitert werden

„Ortsmitte II“ in Jungingen Das gibt es beim Fördertopf für private energetische Sanierung zu beachten

Das Projekt „Ortsmitte II“ mit bezuschussten privaten energetische Sanierungen steht in Jungingen in den Startlöchern: Bei einer Infoveranstaltung am Mittwoch erklärten Mitarbeiter des zuständigen Planungsbüros die genauen Details und gaben Tipps.